Commerce invests $7.6 million in violence prevention with 21 by-and-for organizations

Espanol (PDF)

Reinvestment Project funding will boost planning, prevention and crisis intervention efforts throughout Washington

OLYMPIA, WA – The Washington State Department of Commerce today announced $7.6 million in grants to 21 organizations disrupting firearm violence in communities disproportionately harmed by the Nixon-era war on drugs – the historic design and enforcement of U.S. state and federal criminal laws and penalties for drug possession. Grants are funded by the Washington State Community Reinvestment Account.

The Community Reinvestment Program (CRP), in collaboration with Commerce’s Office of Firearm Safety and Violence Prevention, prioritized unique solutions to enhance safety in Black, Latine, and tribal communities across Washington through the Violence Prevention grant. Funded organizations will develop and offer trauma-informed, culturally competent programming led by and for their communities, focusing on planning, prevention, and crisis intervention. The Legislature designated violence prevention as a key focus area for Community Reinvestment funding, emphasizing community-based violence intervention and prevention services.

”We know there is no one-size-fits-all solution to the preventable tragedy of gun violence in our communities,” said Commerce Director Mike Fong. “This funding provides resources for embedded, trusted messengers to address the unique needs of their communities with multiple approaches.”

“State government leaders and employees must learn to co-create with the people and communities impacted by the decisions and actions we take,” said Megan Matthews, Director of the WA Office of Equity. “Solutions must be targeted to meet the unique needs of each community (targeted universalism) for a true opportunity to thrive. Through the CRP, Commerce is taking the first steps towards that new approach, serving as a model we can build upon and implement across the enterprise towards a Washington for All.

Closely aligned with recommendations in the Community Reinvestment Plan, funded programs will offer a wide range of prevention activities including mentorship, youth development, social wellness, and advocacy.

“These resources are going to support fathers impacted by violence to build a better life for themselves and their children,” said Cynthia Grayson, Executive Director of InterCultural Children and Family Services in King County.

“This grant is giving our community a huge opportunity to develop the infrastructure necessary to combat death and violence,” Colette August, Executive Director of the Tahoma Indian Center in Pierce County told us. “So much of the funding supporting community-led violence prevention work goes to large organizations who have more capacity. This funding will help us build capacity and save our youth at the same time.”

More than 56 applicants applied for approximately $21.7 million in funds. The Community Reinvestment Project anticipates final grant amounts will range from $150,000.00 to $450,000.00 per successful applicant to be used through June 30, 2025. Final funding is contingent upon contract execution with Commerce.

“This investment is part of a $30 million commitment to support organizations disrupting violence,” shared Korbett Mosesly, Community Reinvestment Project Managing Director. “By centering the community in our solutions, we ensure policies and programs are successful, sustainable, and expansive. We encourage volunteers and partners to sustain these efforts, making Washington safer and addressing disparities in underrepresented communities.”

The organizations and financial institutions awarded are:

Abundance of Hope Center — King County

African Community Housing and Development — King County

Big Homie Ministries International — Pierce County

Boys and Girls Clubs of King County — King County

Byrd Barr Place — King County

Building Youth Through Music (BYTM) — King, Pierce County

East African Community Services — King County

Forever Safe Spaces, SPC — King County

Giving Gifts of Hope — King County

Horn of Africa Services — King County

InterCultural Children and Family Services — King County

Latino Civic Alliance — Statewide

Making A Difference Foundation — King and Pierce County

Rainier Beach Action Coalition — King County

Resilient In Sustaining Empowerment — King County

Tacoma Community Boat Builders — Pierce County

Tahoma Indian Center — Pierce County

The Family Guide — Spokane County

Village Life Project — King and Pierce County

Yoga Behind Bars — King, Pierce, and Spokane County

YouthCare — King County

A majority of the funds awarded will go to King, Pierce, and Spokane Counties — statistically communities that were most impacted by the war on drugs.

Learn more about the Community Reinvestment Project on the Commerce website.

El Departamento de Comercio invierte $7.6 millones en prevención de la violencia con 21 organizaciones por-y-para la comunidad

Los fondos del Proyecto de reinversión Comunitaria impulsarán los esfuerzos de planificación, prevención e intervención en crisis en todo el estado de Washington

OLYMPIA, WA – El Departamento de Comercio del Estado de Washington anunció hoy $7.6 millones en subvenciones para 21 organizaciones que están combatiendo la violencia con armas de fuego en comunidades desproporcionadamente afectadas por lo que se conoce como la guerra contra las drogas de la era Nixon: el diseño y la aplicación históricos de las leyes y penas criminales estatales y federales de EUA. por posesión de drogas. Las subvenciones son financiadas por la Cuenta de Reinversión Comunitaria del Estado de Washington.

El Programa de Reinversión Comunitaria (CRP por sus siglas en ingles), en colaboración con la Oficina de Seguridad con Armas de Fuego y Prevención de la Violencia del Departamento de Comercio, priorizó soluciones únicas para mejorar la seguridad en las comunidades negras, latinas y tribales de Washington a través de la concesión para la Prevención de la Violencia. Las organizaciones financiadas desarrollarán y ofrecerán programas informados sobre el trauma y culturalmente competentes liderados por-y-para sus comunidades, enfocados en la planificación, la prevención y la intervención en crisis. La Legislatura designó la prevención de la violencia como un área clave de enfoque para la financiación de la Reinversión Comunitaria, enfatizando los servicios de intervención y prevención de la violencia basados en la comunidad.

“Sabemos que no hay una solución única para la tragedia prevenible de la violencia con armas de fuego en nuestras comunidades,” dijo el director de Comercio Mike Fong. “Estos fondos proporcionan recursos para mensajeros confiables e integrados que aborden las necesidades únicas de sus comunidades especificas con múltiples enfoques.”

“Los líderes y empleados del gobierno estatal deben aprender a crear en conjunto con las personas y comunidades impactadas por las decisiones y acciones que tomamos,” dijo Megan Matthews, directora de la Oficina de Equidad de WA. “Las soluciones deben ser dirigidas para satisfacer las necesidades únicas de cada comunidad (universalismo dirigido) para una verdadera oportunidad de prosperar. A través del CRP (por sus siglas en ingles), Commerce (El departamento de comercio) está dando los primeros pasos hacia ese nuevo enfoque, sirviendo como un modelo que podemos construir e implementar en toda la empresa hacia un Washington para Todos.”

Estrechamente alineados con las recomendaciones del Plan de Reinversión Comunitaria, los programas financiados ofrecerán una amplia gama de actividades de prevención que incluyen mentoría, desarrollo juvenil, bienestar social y defensa.

“Estos recursos van a apoyar a los padres afectados por la violencia para que construyan una vida mejor para ellos y sus hijos,” dijo Cynthia Grayson, directora ejecutiva de InterCultural Children and Family Services en el Condado de King.

“Esta concesión está dando a nuestra comunidad una gran oportunidad para desarrollar la infraestructura necesaria para combatir la muerte y la violencia,” nos comentó Colette August, directora ejecutiva del Centro Indio Tahoma en el Condado de Pierce. “Gran parte de los fondos que apoyan el trabajo de prevención de la violencia liderado por la comunidad van a organizaciones grandes que tienen más capacidad. Estos fondos nos ayudarán a construir capacidad y salvar a nuestros jóvenes al mismo tiempo.”

Más de 56 solicitantes aplicaron para aproximadamente $21.7 millones en fondos. El Proyecto de Reinversión Comunitaria anticipa que los montos finales de las concesiones oscilarán entre $150,000.00 y $450,000.00 por solicitante exitoso, que se utilizarán hasta el 30 de junio de 2025. El financiamiento final está condicionado a la ejecución del contrato con el departamento de Comercio.

“Esta inversión es parte de un compromiso de $30 millones para apoyar a organizaciones que combaten la violencia,” compartió Korbett Mosesly, director Gerente del Proyecto de Reinversión Comunitaria. “Al centrar a la comunidad en nuestras soluciones, aseguramos que las políticas y programas sean exitosos, sostenibles y expansivos. Alentamos a voluntarios y socios a mantener estos esfuerzos, haciendo de Washington un lugar más seguro y abordando las disparidades en las comunidades subrepresentadas.”

Las organizaciones y las instituciones financieras premiadas son:

Abundance of Hope Center — Condado de King

African Community Housing and Development — Condado de King

Big Homie Ministries International — Condado de Pierce

Boys and Girls Clubs of King County — Condado de King

Byrd Barr Place — Condado de King

Building Youth Through Music (BYTM) — Condados de King y Pierce

East African Community Services — Condado de King

Forever Safe Spaces, SPC — Condado de King

Giving Gifts of Hope — Condado de King

Horn of Africa Services — Condado de King

InterCultural Children and Family Services — Condado de King

Latino Civic Alliance — Estatal

Making A Difference Foundation — Condados de King y Pierce

Rainier Beach Action Coalition — Condado de King

Resilient In Sustaining Empowerment — Condado de King

Tacoma Community Boat Builders — Condado de Pierce

Tahoma Indian Center — Condado de Pierce

The Family Guide — Condado de Spokane

Village Life Project — Condados de King y Pierce

Yoga Behind Bars — Condados de King, Pierce y Spokane

YouthCare — Condado de King

La mayoría de los fondos otorgados se destinarán a los condados de King, Pierce y Spokane, estadísticamente las comunidades más afectadas por la guerra contra las drogas.

Obtén más información sobre el Proyecto de Reinversión Comunitaria en el sitio web del Departamento de Comercio.